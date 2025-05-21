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Общество

Участок объездной дороги на Иссык-Куле будет расширен до четырех полос

На участке Корумду – Балбай-Баатыр Иссык-Кульской объездной дороги полным ходом идут строительные работы. Они начались в полном объеме 1 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, согласно проекту, двухполосная дорога будет расширена до четырех полос, будет установлено разделительное ограждение, обустроены тротуары для пешеходов, велосипедная дорожка, автобусные остановки, светофоры для автомобилей и пешеходов, а также планируется полностью внедрить двухстороннее освещение в жилых зонах.

Кроме того, предусмотрены работы по строительству и реконструкции 14 мостов, 877 водопропускных труб.

В настоящее время беспрерывно ведутся работы по подготовке основания и укладке асфальта. В 53 местах проложены водопроводные трубы, продолжается строительство 10 мостов. С начала строительных работ уложено 15,8 километра асфальта в одну сторону.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329878/
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