В Таласе построят три промышленных завода

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство асфальтобетонного, железобетонного и дробильного заводов в городе Таласе.

«Это стратегический шаг в сторону промышленного роста и развития экономики страны. За последние четыре года ВВП демонстрирует устойчивый рост на уровне 9–10 процентов. Открываются сотни предприятий, заводов, фабрик, логистических центров. Мы надеемся, что заводы, которые будут построены по современным технологиям, создадут новые рабочие места и внесут весомый вклад в экономическое развитие региона», — сказал Адылбек Касымалиев, добавив, что заводы станут важным подспорьем для строительной отрасли региона.

Фото пресс-службы президента. Начало строительства завода

Новые заводы будут построены на участке Кара-Добо Беш-Ташского сельского округа Таласского района. Их производственная мощность составит до 120 тонн в час. Предусмотрено создание 60 рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет 84,3 миллиона сомов, финансирование осуществляется из республиканского бюджета. Предполагается, что все работы будут завершены в сентябре 2025 года.