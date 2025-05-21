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Общество

Глава кабмина сообщил о больших переменах в сфере образования

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство школы в Таласе.

В церемонии также принял участие генеральный директор «Газпром Кыргызстан» Болот Абилдаев, который осуществляет поддержку строительства учебного заведения, рассчитанного на 900 мест.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев упомянул Манаса и Чингиза Айтматова.

«Основная идея эпоса «Манас» — это борьба народа за единство, свободу, жизнь, а главное — за будущее великого кыргызского государства. Наш писатель Чингиз Айтматов во всех своих произведениях подчеркивает величие кыргызского народа в контексте всего человечества. Именно школам отведена важнейшая роль в реализации этих высоких целей. С древних времен школа является источником просвещения, знаний, воспитания; она удовлетворяет главные социальные потребности народа, способствует интеллектуальному росту будущих поколений. Только хорошо образованное поколение может построить, укрепить и сохранить государство, передать его последующим поколениям. Поэтому школа — это священный очаг», — сказал он.

Глава кабмина продолжил, что в сравнении с 2020 годом объем финансирования сферы образования увеличился втрое. В 2020-м выделялось 37 миллиардов сомов, а в 2024 году — 81 миллиард. Он подчеркнул, что в сфере образования ожидаются большие реформы.

«В стране идет непрерывное строительство школ и других социальных объектов. В Бишкеке за пять-шесть месяцев построены 15 школ и 3 детских сада. В 2023-м построено 143 школы, в 2024-м — 190. За последние два года в Таласской области построены 23 школы и 7 детских садов», — сказал Адылбек Касымалиев.

Отмечается, что учебные классы данной школы будут оснащены современными интерактивными досками и компьютерным оборудованием. В целях повышения интереса учеников к точным наукам кабинеты по химии, физике и биологии будут оснащены специальными лабораториями.

На территории учебного заведения будут построены большой стадион, тренажерный зал, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, зона воркаута и игровая зона для детей. Также предусмотрены большой актовый зал на 400 мест, столовая и зоны для отдыха. Для безопасности учеников и преподавателей будут установлены камеры видеонаблюдения, системы противопожарной безопасности и медицинский кабинет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329857/
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