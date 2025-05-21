Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку после скандала с рисом

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал заявление с просьбой об отставке со своего поста после громкого скандала, который разгорелся из-за его высказываний о рисе. Об этом сообщает The Guardian.

Таку Это, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупает рис потому, что получает его в подарок от своих сторонников в больших количествах.

Данное высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в стране в последние месяцы — его цена за год выросла вдвое. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но рост цен на рис продолжился, в связи с чем правительство продлило их до июля.

Как сообщается, заявление об отставке было принято премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

«Я задал себе вопрос — уместно ли мне оставаться во главе министерства сельского хозяйства в столь критический период для цен на рис, и пришел к выводу, что нет. Еще раз приношу извинения народу за крайне неуместные высказывания с моей стороны на фоне того, как они сталкиваются с ростом цен на рис», — сказал Таку Это после подачи заявления.

Дефицит риса в Японии объясняется рядом причин, включая неурожай из-за жары в 2023 году и ажиотажный спрос после предупреждения о возможном «мегаземлетрясении» в 2024-м. Также считается, что оптовики и дистрибьюторы начали запасать рис в ожидании дальнейших перебоев с поставками.