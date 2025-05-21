Памятник Манасу, типография и Генпрокуратура. Реконструкция и исчезновение

Журналисты 24.kg побывали у зданий и объектов, которые когда-то были не просто ориентирами на карте Бишкека — они символизировали власть, культуру и городскую среду. Сегодня каждый из них — это новая, но порой грустная история.

Монумент Манасу: реставрация в ожидании праздника

На площади Ала-Тоо шум строительных работ. Рядом с монументом Манасу установлена вышка, рабочие неторопливо укрепляют конструкции под постаментом. Новый гранит, усиливающие балки — все это должно стать основой для обновляемого памятника. Уже сейчас видно: новая стела заметно выше прежней.

По данным мэрии, реставрацию планируют завершить к 31 августа — Дню независимости Кыргызстана.

Типография «Эркин-Тоо»: забытая история

Когда-то здесь печатали газеты и важные государственные документы. Сейчас — покосившаяся ограда, разбитая крыша и разрушенные стены. Историческая типография «Эркин-Тоо», построенная в 1931 году и долгое время охранявшаяся как памятник культуры, заброшена.

Здание признали аварийным в 2019 году и частично снесли. Попытки вернуть участок в госсобственность предпринимали в 2021 году, но конкретного результата нет. Сегодня здание фактически используется как склад и выглядит бесхозным.

Бывшая Генпрокуратура: здание, стертое с карты

На углу Киевской и Орозбекова в 2010 году здесь находилось здание Генеральной прокуратуры, разгромленное и сожженное во время апрельской революции. Его остов долгое время прятали под рекламными баннерами, а потом снесли, признав непригодным для эксплуатации.

Сейчас здесь строят высотное здание. Для прохожих это просто еще один дом в центре. О трагичной судьбе прежнего здания теперь напоминают только архивные фото.

Павильон «Соки-воды»: детство в руинах

Еще один осколок прежней городской жизни — павильон «Соки-воды» за кинотеатром «Ала-Тоо». Сегодня здесь заколоченные двери, разбитые окна и почти полностью разрушенные фигурки лягушек, украшавших фонтан.

Здание не охраняется, не ремонтируется и все больше разрушается. Дальнейшее существование павильона, как и многих знаковых объектов Бишкека, остается под большим вопросом.