16:19
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Общество

Памятник Манасу, типография и Генпрокуратура. Реконструкция и исчезновение

Журналисты 24.kg побывали у зданий и объектов, которые когда-то были не просто ориентирами на карте Бишкека — они символизировали власть, культуру и городскую среду. Сегодня каждый из них — это новая, но порой грустная история.

Монумент Манасу: реставрация в ожидании праздника

На площади Ала-Тоо шум строительных работ. Рядом с монументом Манасу установлена вышка, рабочие неторопливо укрепляют конструкции под постаментом. Новый гранит, усиливающие балки — все это должно стать основой для обновляемого памятника. Уже сейчас видно: новая стела заметно выше прежней.

По данным мэрии, реставрацию планируют завершить к 31 августа — Дню независимости Кыргызстана.

Типография «Эркин-Тоо»: забытая история

Когда-то здесь печатали газеты и важные государственные документы. Сейчас — покосившаяся ограда, разбитая крыша и разрушенные стены. Историческая типография «Эркин-Тоо», построенная в 1931 году и долгое время охранявшаяся как памятник культуры, заброшена.

Здание признали аварийным в 2019 году и частично снесли. Попытки вернуть участок в госсобственность предпринимали в 2021 году, но конкретного результата нет. Сегодня здание фактически используется как склад и выглядит бесхозным.

Бывшая Генпрокуратура: здание, стертое с карты

На углу Киевской и Орозбекова в 2010 году здесь находилось здание Генеральной прокуратуры, разгромленное и сожженное во время апрельской революции. Его остов долгое время прятали под рекламными баннерами, а потом снесли, признав непригодным для эксплуатации.

Сейчас здесь строят высотное здание. Для прохожих это просто еще один дом в центре. О трагичной судьбе прежнего здания теперь напоминают только архивные фото.

Павильон «Соки-воды»: детство в руинах

Еще один осколок прежней городской жизни — павильон «Соки-воды» за кинотеатром «Ала-Тоо». Сегодня здесь заколоченные двери, разбитые окна и почти полностью разрушенные фигурки лягушек, украшавших фонтан.

Здание не охраняется, не ремонтируется и все больше разрушается. Дальнейшее существование павильона, как и многих знаковых объектов Бишкека, остается под большим вопросом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329845/
просмотров: 664
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе прокуратура вернула в госсобственность здание детского сада
Из аэропорта «Манас» возобновлены рейсы в Москву
Москву атаковали дроны. Аэропорт «Манас» заявил о приостановлении туда рейсов
Генпрокурору Максату Асаналиеву присвоено звание генерал-майора юстиции
Налоговики незаконно штрафовали предпринимателей. Генпрокуратура их наказала
Возбуждено уголовное дело по фактам незаконного предоставления участков
Как идет реконструкция дорог и пляжей на Иссык-Куле, проверил глава кабмина
Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в Мар-а-Лаго
Как будет выглядеть Ботанический сад после реконструкции
В международном аэропорту «Манас» введены ограничения на полеты
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
В&nbsp;Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;19-21 мая В Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на 19-21 мая
Против ограничений притока приезжих мигрантов в&nbsp;РФ чаще выступает молодежь Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; за&nbsp;развитие женского футбола «Элдик Банк» за развитие женского футбола
Напоминаем автовладельцам: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года штрафы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Напоминаем автовладельцам: с 1 июля 2025 года штрафы за отсутствие ОСАГО
Техника для лета&nbsp;&mdash; купите сейчас, платите частями без комиссий на&nbsp;O!Market Техника для лета — купите сейчас, платите частями без комиссий на O!Market
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
21 мая, среда
16:01
В Забайкальском крае РФ в ДТП погибла молодая семейная пара из Кыргызстана В Забайкальском крае РФ в ДТП погибла молодая семейная...
15:44
Смерть в частных клиниках. Минздрав Кыргызстана сделал заявление
15:39
«Элдик Банк» за развитие женского футбола
15:30
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку после скандала с рисом
15:28
Новые требования к госязыку. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении