Памятник Манасу, типография и Генпрокуратура. Реконструкция и исчезновение

Журналисты 24.kg побывали у зданий и объектов, которые когда-то были не просто ориентирами на карте Бишкека — они символизировали власть, культуру и городскую среду. Сегодня каждый из них — это новая, но порой грустная история.
Монумент Манасу: реставрация в ожидании праздника
На площади Ала-Тоо шум строительных работ. Рядом с монументом Манасу установлена вышка, рабочие неторопливо укрепляют конструкции под постаментом. Новый гранит, усиливающие балки — все это должно стать основой для обновляемого памятника. Уже сейчас видно: новая стела заметно выше прежней.
По данным мэрии, реставрацию планируют завершить к 31 августа — Дню независимости Кыргызстана.
Типография «Эркин-Тоо»: забытая история
Когда-то здесь печатали газеты и важные государственные документы. Сейчас — покосившаяся ограда, разбитая крыша и разрушенные стены. Историческая типография «Эркин-Тоо», построенная в 1931 году и долгое время охранявшаяся как памятник культуры, заброшена.
Здание признали аварийным в 2019 году и частично снесли. Попытки вернуть участок в госсобственность предпринимали в 2021 году, но конкретного результата нет. Сегодня здание фактически используется как склад и выглядит бесхозным.
Бывшая Генпрокуратура: здание, стертое с карты
На углу Киевской и Орозбекова в 2010 году здесь находилось здание Генеральной прокуратуры, разгромленное и сожженное во время апрельской революции. Его остов долгое время прятали под рекламными баннерами, а потом снесли, признав непригодным для эксплуатации.
Сейчас здесь строят высотное здание. Для прохожих это просто еще один дом в центре. О трагичной судьбе прежнего здания теперь напоминают только архивные фото.
Павильон «Соки-воды»: детство в руинах
Еще один осколок прежней городской жизни — павильон «Соки-воды» за кинотеатром «Ала-Тоо». Сегодня здесь заколоченные двери, разбитые окна и почти полностью разрушенные фигурки лягушек, украшавших фонтан.