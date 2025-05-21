В Бишкеке пройдет пятый, юбилейный фестиваль международных звезд балета

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится пятый, юбилейный фестиваль международных звезд балета. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в рамках фестиваля на сцену выйдут ведущие артисты, работающие в классических и современных направлениях мирового балетного искусства.

Двухдневная культурная программа включает: 23 мая — показ всемирно известного балета П.Чайковского «Лебединое озеро», 24 мая — гала-концерт с участием приглашенных балетных артистов из разных стран, которым завершится фестиваль.

В фестивале примут участие именитые танцовщики из Кыргызстана, Казахстана, Японии и России, которые продемонстрируют высокий уровень мастерства в балетном искусстве.

Основные цели фестиваля — развитие балетного искусства в Кыргызстане, расширение международных культурных связей и обмен опытом с мировыми звездами балета, приглашенными на кыргызскую сцену.



