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Общество

Пыль, пробки и тренировки: чем занимаются рабочие на трассе Бишкек — Токмак

Депутат Бишкекского городского кенеша Болот Ибрагимов опубликовал видео с участка реконструкции трассы Бишкек — Токмак, на котором дорожные рабочие вместо выполнения своих обязанностей занимаются силовыми упражнениями и отдыхают прямо на объекте.

По словам депутата, видео он снял лично. Нардеп подчеркнул, что на фоне многочасовых пробок, в которых ежедневно стоят жители, такое поведение выглядит особенно вызывающе.

 «Люди теряют часы в заторах, дороги пыльные, не поливаются, условия ужасные, а рабочие развлекаются. Это недопустимо», — прокомментировал Болот Ибрагимов.

Он отметил, что подобная безответственность подрядчиков подрывает доверие граждан к ремонтным работам и призвал ответственные органы провести проверку ситуации на месте.

В последние недели трасса Бишкек — Токмак вызывает резкое недовольство у автомобилистов: заторы, пыль, отсутствие организации движения. Пользователи соцсетей регулярно публикуют жалобы и фото с места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329648/
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