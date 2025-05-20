Депутат Бишкекского городского кенеша Болот Ибрагимов опубликовал видео с участка реконструкции трассы Бишкек — Токмак, на котором дорожные рабочие вместо выполнения своих обязанностей занимаются силовыми упражнениями и отдыхают прямо на объекте.

По словам депутата, видео он снял лично. Нардеп подчеркнул, что на фоне многочасовых пробок, в которых ежедневно стоят жители, такое поведение выглядит особенно вызывающе.

«Люди теряют часы в заторах, дороги пыльные, не поливаются, условия ужасные, а рабочие развлекаются. Это недопустимо», — прокомментировал Болот Ибрагимов.

Он отметил, что подобная безответственность подрядчиков подрывает доверие граждан к ремонтным работам и призвал ответственные органы провести проверку ситуации на месте.

В последние недели трасса Бишкек — Токмак вызывает резкое недовольство у автомобилистов: заторы, пыль, отсутствие организации движения. Пользователи соцсетей регулярно публикуют жалобы и фото с места.