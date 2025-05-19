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Общество

Европейцев призывают экономить воду. Летом возможна засуха

До лета в Еврокомиссии представят новую стратегию по использованию воды, один из пунктов — сделать потребление в домохозяйствах более прозрачным. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Росвалл в интервью изданиям медиагруппы Funke, пишет DW.

По словам еврокомиссара, люди потребляют слишком много воды.

«Вода — ограниченный ресурс. Когда люди могут точно видеть, сколько воды потребляют, они более осознанно подходят к этому вопросу», — отметила она.

Например, в Германии жители в среднем потребляют 121 литр питьевой воды в день. 36 процентов из них уходит на личную гигиену, 27 процентов — на смыв туалетов и 12 процентов — на стирку. При этом, если май в стране пройдет без дождей, весна 2025 года может стать самой засушливой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329630/
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