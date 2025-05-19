20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;

9.30-18.30 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;

9.00-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64б, 64в, Гоголя, 16, 20, 20а;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кривоносова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот), отрезок улицы Тоголока Молдо, улица Абдрахманова, 214, микрорайон «Достук», 5;

9.00-13.00 — отрезки улиц Минской, Варшавской, Коммунарова, Фестивальной;

13.00-17.00 — село Маевка (улицы Тепличная, Набережная), жилмассив «Алтын-Казык» (улицы 6-я линия — 10-я линия, 15-я линия);

9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Заводской, улицы Зеленая, Тихая).

2 Чуйская область