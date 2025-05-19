20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 4;
- 9.30-18.30 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;
- 9.00-17.30 — улицы Токтогула, 62, 64б, 64в, Гоголя, 16, 20, 20а;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кривоносова, Чортекова, Жайыла Баатыра, Ак-Марал, Ак-Тан, Ак-Кайын, Шабдан, Термечикова, Садыбакасова, Ахунбаева), «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот), отрезок улицы Тоголока Молдо, улица Абдрахманова, 214, микрорайон «Достук», 5;
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Минской, Варшавской, Коммунарова, Фестивальной;
- 13.00-17.00 — село Маевка (улицы Тепличная, Набережная), жилмассив «Алтын-Казык» (улицы 6-я линия — 10-я линия, 15-я линия);
- 9.00-12.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Заводской, улицы Зеленая, Тихая).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ленинское (улица Коммунарская), Октябрьское, Лебединовка (проспект Победы);
- 9.00-13.00 — село Аламедин (улица Суворова);
- 9.00-17.00 — села Байтик (улицы Эшмамбет, 60 лет Октября), Сарбан, 40 лет Киргизии;
Жайылский РЭС
- 9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Пушкина, Фрунзенская, переулок Жуковский);
- 9.00-17.00 — села Степное, Калдык, Суусамыр, Буденовка;
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — Кант (улицы Токтогула, Дачная, Тулебердиева, Красноармейская, Куренкеева, Октябрьская, Матросова, Коммунистическая, Победы), село Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского);
- 9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Атая, Луговая, Логвиненко, Белинского);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу, Плодопитомник (улицы Ягодная, Карпова, Пионерская, Маркса, Железнодорожная, Космическая, Крупской, Базарная, Шолохова, Набережная, Баетова, Киевская, Кирова, Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова), Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Лалаза, Ванахуна, Восточная, Центральная), Беловодское (улицы Кирова, Крупской, вниз по БЧК);
- 9.00-19.00 — село Беш-Терек (кошары);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Майтан, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Арал (улица Картамбаева), Кожомкул (улицы Кирова, Токтогула, Пионерская, Школьная, Ленина, Ала-Арчинская, Горького, Пушкина, Северная, Фрунзе, Проектируемая, Красноармейская, Полярная, Октябрьская, Южная);
- 9.30-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Средняя, Черемушки, Школьная, Дружбы), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Озерная, Комсомольская), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал), Городская Селекция (улицы Еркеева, Проектируемая, Таш-Рабат, Манас, Парковая, Селекционная, 1-я Селекция, Кипкалова, Тагай Бия, Турсунбаева, Плодоовощная, Ак-Жол, Алыкулова, Ыксан-Ата, Ала-Арчинская, Разная, Ыйман нуру, Арыкбаева, Усубалиева, Элебаева, переулок Ала-Арчинский, тупик Фрунзе), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Тунук, Ынтымак, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева), села Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева, Орокская), Джал (улицы Шаршенова, Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Проектируемая, Виноградная, Исманова, Новостройка, Асанкул, Коконбаева, Исмаилова);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайское (улица Степная), Тельман (улица Айтымбет);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 48-50, 62, 64, 65, 67, 69, 74, улицы 8 Марта, Терешковой, Космодемьянской, Шамсинская, 4г), село Чуй (улицы Буранинская, Заречная, Сельская, Береговая, Ломоносова);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-18.00 — село Красная Речка (улицы Кривощекова, Комсомольская, Почтовая, Панфилова, кошары, объездная дорога);
- 9.00-17.00 — село Ивановка (СКГЭ «Геология»).