17:59
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Общество

В Сети завирусилось видео с сотрудниками ГУОБДД, не знающими ПДД

В кыргызском сегменте соцсетей активно распространяется видео, на котором сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) не могут правильно ответить на простые вопросы активистов о значении дорожных знаков.

На записи видно, как представители общественного движения подходят к инспекторам и просят назвать значение того или иного знака. Ответы сотрудников вызывают недоумение: некоторые путают понятия, а другие вовсе затрудняются с ответом.

Видео вызвало резонанс — пользователи соцсетей возмущаются: если сами инспекторы слабо ориентируются в Правилах дорожного движения, как они могут контролировать их соблюдение.

Читайте по теме
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит президента отозвать инициативу

«Начните проверку с себя», — пишут комментаторы, напоминая о том, что уже с сентября по указу президента водителей начнут проверять на знание ПДД.

По мнению пользователей, подобные инциденты подрывают доверие к ГУОБДД и свидетельствуют о необходимости более строгой подготовки самих сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329598/
просмотров: 951
Версия для печати
Материалы по теме
Житель Бишкека пожаловался на припаркованные возле здания МВД автомобили
Трасса Бишкек — Токмак: водителей-нарушителей выявляют с помощью дронов
Выявлять нарушения ПДД при помощи дронов начали и на Иссык-Куле
За прошедшую неделю в КР выявили более 300 пьяных водителей
Задержание сотрудника ГУОБДД в Бишкеке прокомментировали спецслужбы
В Кыргызстане зафиксировано более 23 тысяч нарушений ПДД за неделю
Спецслужбы задержали сотрудника ГУОБДД и провели в управлении обыск
Чуйские автоинспекторы нарушения ПДД будут выявлять с помощью дронов
Имамов Кыргызстана проверят на знание Правил дорожного движения
В Бишкеке автоинспекторов проверили на знание ПДД
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Трудовые мигранты из&nbsp;Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в&nbsp;РФ Трудовые мигранты из Центральной Азии стали гораздо меньше приезжать в РФ
Бизнес
Газификация &laquo;под ключ&raquo; стала еще выгоднее Газификация «под ключ» стала еще выгоднее
MEGA и&nbsp;MegaLab завершили социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo;&nbsp;&mdash; шаг к&nbsp;новым горизонтам MEGA и MegaLab завершили социальный проект «IT-Maмa» — шаг к новым горизонтам
Развитие племенного скотоводства&nbsp;&mdash; под 3&nbsp;процента годовых от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства — под 3 процента годовых от «Элдик Банка»
Новая реальность без кошелька: &laquo;Элкарт&raquo; меняет культуру платежей в&nbsp;Кыргызстане Новая реальность без кошелька: «Элкарт» меняет культуру платежей в Кыргызстане
19 мая, понедельник
17:51
Во всех странах ЕАЭС в апреле отмечен рост потребительских цен и тарифов Во всех странах ЕАЭС в апреле отмечен рост потребительс...
17:38
Стало известно, сколько авто с иностранными госномерами зарегистрировано в КР
17:28
Строительство аэропорта «Джалал-Абад». Будет ли компенсация местным фермерам?
17:09
Штраф за вскакивание пассажиров с мест по прилету: в Росавиации выступают против
16:56
В Сети завирусилось видео с сотрудниками ГУОБДД, не знающими ПДД