В Сети завирусилось видео с сотрудниками ГУОБДД, не знающими ПДД

В кыргызском сегменте соцсетей активно распространяется видео, на котором сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) не могут правильно ответить на простые вопросы активистов о значении дорожных знаков.

На записи видно, как представители общественного движения подходят к инспекторам и просят назвать значение того или иного знака. Ответы сотрудников вызывают недоумение: некоторые путают понятия, а другие вовсе затрудняются с ответом.

Видео вызвало резонанс — пользователи соцсетей возмущаются: если сами инспекторы слабо ориентируются в Правилах дорожного движения, как они могут контролировать их соблюдение.

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«Начните проверку с себя», — пишут комментаторы, напоминая о том, что уже с сентября по указу президента водителей начнут проверять на знание ПДД.

По мнению пользователей, подобные инциденты подрывают доверие к ГУОБДД и свидетельствуют о необходимости более строгой подготовки самих сотрудников.