Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывают два участка и меняют маршрут автобусов

В Бишкеке 20 мая на ремонт закрывают еще два участка дорог. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На реабилитацию закрывают две улицы: Льва Толстого от улицы Ибраимова до улицы Логвиненко и Московскую от улицы Асаналиева до улицы Фучика.

В связи с чем на время реабилитации изменят схемы движения автобусных маршрутов № 195, 227, 8Т, 10Т, 4Т, 23, 107, 103, 7Т и 222.