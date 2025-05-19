В Кыргызстане насчитывается 52 тысячи 159 безработных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, на начало мая 2025 года в стране насчитывалось 12 тысяч 411 вакантных рабочих мест, при этом наибольший спрос отмечался на рабочие специальности. Однако более 70 процентов рабочих мест оказались невостребованными, хоть и на одну вакансию в среднем приходилось восемь соискателей.
Около 37,2 тысячи человек получили консультации по вопросам трудового законодательства, профобучения и выбора профессии. За отчетный период 5 тысяч 335 человек трудоустроены при содействии служб занятости.
На общественные оплачиваемые работы направили 3 тысячи 332 человека. Они занимаются очисткой территорий и ирригационных каналов в айыльных аймаках, ремонтом детских садов и школ, восстановлением пастбищ и другими подобными работами.
На профессиональное обучение направили 2 тысячи 817 человек с учетом потребностей рынка труда.
Список востребованных профессий:
- оператор ПК;
- торговый агент;
- повар;
- косметолог;
- парикмахер;
- мастер маникюра;
- массажист;
- визажист;
- переводчик;
- бухгалтер со знанием 1С;
- швея;
- водитель;
- электросварщик;
- слесарь-сантехник;
- пчеловод.
Центры профориентации Минтруда работают в Бишкеке, Караколе, Нарыне, Таласе, Джалал-Абаде, Оше, Баткене, Узгене и Сокулукском районе Чуйской области. За отчетный период 27 тысяч 892 гражданина получили профориентационные консультации.
В министерстве отмечают, что такие меры помогают безработным принять осознанное решение в выборе профессии и способствуют снижению уровня безработицы в республике.