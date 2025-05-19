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Общество

В Кыргызстане более 52 тысяч безработных — Минтруда

В Кыргызстане насчитывается 52 тысячи 159 безработных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, на начало мая 2025 года в стране насчитывалось 12 тысяч 411 вакантных рабочих мест, при этом наибольший спрос отмечался на рабочие специальности. Однако более 70 процентов рабочих мест оказались невостребованными, хоть и на одну вакансию в среднем приходилось восемь соискателей.

Около 37,2 тысячи человек получили консультации по вопросам трудового законодательства, профобучения и выбора профессии. За отчетный период 5 тысяч 335 человек трудоустроены при содействии служб занятости.

На общественные оплачиваемые работы направили 3 тысячи 332 человека. Они занимаются очисткой территорий и ирригационных каналов в айыльных аймаках, ремонтом детских садов и школ, восстановлением пастбищ и другими подобными работами.

На профессиональное обучение направили 2 тысячи 817 человек с учетом потребностей рынка труда.

Список востребованных профессий:

  • оператор ПК;
  • торговый агент;
  • повар;
  • косметолог;
  • парикмахер;
  • мастер маникюра;
  • массажист;
  • визажист;
  • переводчик;
  • бухгалтер со знанием 1С;
  • швея;
  • водитель;
  • электросварщик;
  • слесарь-сантехник;
  • пчеловод.

Центры профориентации Минтруда работают в Бишкеке, Караколе, Нарыне, Таласе, Джалал-Абаде, Оше, Баткене, Узгене и Сокулукском районе Чуйской области. За отчетный период 27 тысяч 892 гражданина получили профориентационные консультации.

В министерстве отмечают, что такие меры помогают безработным принять осознанное решение в выборе профессии и способствуют снижению уровня безработицы в республике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329589/
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