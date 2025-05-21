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Общество

Когда горы плачут: трагедия и надежды Абшыр-Аты

Фото 24.kg. Дорога на Абшыр-Ату

Абшыр-Ата... Место из моего детства, куда мы ежегодно приезжали всей семьей не просто отдохнуть, а, скорее, совершить паломничество. И вот я здесь снова, но в качестве журналиста, чтобы увидеть последствия разрушительного селя и понять, что ждет это знаковое место.

Три удара стихии. Хроника и масштаб

«28 июня 2024 год. Пятница. 17.00. День, когда сошел сель», — написал на стене своего дома местный аксакал, ставший свидетелем прихода мощного потока.

Но это было начало. За первым ударом последовали еще два — 14 и 18 июля.

Глава айыльного аймака Кулатова Батырбек Кааров перечисляет основной ущерб:

  • 5 километров дороги разрушено;

  • почти 15 дней десятки тысяч людей были отрезаны от водоснабжения;

  • 4 из 5 крупных мостов унесло потоком;

  • 10 внутренних, малых мостов разрушено;

  • селезащитные каналы не выдержали напора;

  • грязь и вода ворвались в социальные объекты: садики, школы, ФАПы;

  • вода затопила дома, унесла бытовые постройки, огороды, запасы продовольствия;

  • машины отдыхающих смыты, как игрушки;

  • 6 домов пострадали особенно сильно.

Эти цифры уточняет начальник отдела мониторинга и анализа управления координации и контроля МЧС Нурсултан Беренбеков:

  • подтоплено 125 жилых домов, включая хозяйственные постройки;

  • унесло 8 автомобилей, 40 голов крупного и мелкого рогатого скота;

  • пострадало около 7 гектаров сельхозугодий;

  • размыто 7–8 километров внутрихозяйственных дорог.

Общий ущерб оценили:

  • около 100 миллионов сомов, по данным айыл окмоту;

  • 87 миллионов сомов, по данным МЧС.

На месте прошлогодних событий

Ущелье Абшыр-Ата расположено в 70 километрах от города Оша на территории айыл окмоту Кулатова Ноокатского района. Именно здесь находится одно из самых почитаемых мест южного Кыргызстана — водопад Абшыр-Ата. Но путь к нему — испытание.

По дороге к святыне понимаешь — центральные трассы в айыл окмоту Кулатова буквально разваливаются. Асфальт тонкий, проседает, трескается и не выдерживает ни дождей, ни времени. Водоотводные арыки либо разрушены, либо отсутствуют — вся вода течет по дороге, постепенно разрушая ее. Ошибка проектирования налицо: дорожное покрытие ниже уровня арыков.

Дорожные «новшества» вызывают не меньше вопросов: много «лежачих полицейских» установили без предупреждающих знаков — они стоят строго на одной линии с препятствием и обеих сторон. Водители видят их только в момент наезда.

В итоге туристов, отправляющихся за природным чудом и древними легендами, первым делом встречают ямы, пыль и равнодушие.

Раннее утро. Мы движемся по направлению к водопаду. От основной трассы до цели — 10 километров. Первые два — следы былого асфальта, дальше — узкая грунтовка, где местами может проехать только одна машина. Пыль столбом. Деревья вывернуло с корнем, фасады домов заляпаны грязью.

В этом пейзаже — две девочки лет 10-12. Улыбаются, продают кумыс и мед. Их миска с едой накрыта полиэтиленом.

«Все старые мосты — аварийные», — констатирует глава села Абшыр-Ата Довутали Атакожоев, показывая разрушения.

Отрезанные от мира

Ко всем бедам добавляется еще одна: устойчивой мобильной связи в ущелье практически нет.

«Если с тобой что-то случится, шансов мало», — признаются местные. Во время схода селей многие не могли оперативно вызвать помощь.

Я стояла на обочине разбитой дороги, слушая, как глава села Абшыр-Ата говорит: «Можно сказать, что село полностью уничтожено. Мы находили тела детей». Его голос дрожал, но не от страха — от горя. «Но могло бы быть больше жертв. Были и истории спасения. Вон в доме на холме — трое детей остались одни, их спас случайный парень, который услышал крик».

Где заканчивается природа и начинается безответственность?

Аномальные дожди стали только спусковым крючком. Как отмечают и представители МЧС, и местные власти, и жители — трагедия в ущелье Абшыр-Ата стала результатом накопленного комплекса проблем, в которых природа переплелась с халатностью, бездействием и бездумной застройкой.

Особенно бросается в глаза плотность построек вдоль реки — зоны отдыха, кафе, беседки, самовольные надворные постройки. Многие возвели в опасной близости к воде, а некоторые — прямо в русле реки. Эти сооружения не просто оказались первыми на пути селевого потока, но и во многом усилили его разрушительную силу.

24.kg
Фото 24.kg. Русло реки, по которому сошел сель
По данным МЧС, основная причина чрезвычайной ситуации — аномальные осадки, усугубленные человеческим вмешательством. «Постройки и деревья, несанкционированно оказавшиеся в русле, стали препятствием для потока и усилили его разрушительную мощь. Низкая пропускная способность мостов, особенно одного — ведущего в сторону угольного карьера, стала критическим фактором», — пояснил Нурсултан Беренбеков.

Таким образом, за пределами природной аномалии открывается системная уязвимость — инфраструктура, не прошедшая должной экспертизы, застройка, не учтенная в строительных планах, и хроническое отсутствие контроля со стороны ответственных ведомств и лиц.

На память осталась и смятая Audi, которую, как рассказали, унесло потоком словно игрушку.

Эпицентр споров: мост, уведомления и суды

Самый острый вопрос, вызвавший разбирательства, — роль моста, ведущего к угольной шахте. Это отдельная история.

«Больше всего пострадали 6 домов из-за несоответствующего моста», — говорит Батырбек Кааров. Дополняет его торага айыльного кенеша Абсатар Эшинбаев, поясняя позицию местных:

— Они считают, что мост, принадлежащий АО «Кызыл-Кия комур» и ассоциируемый в народе с предпринимателем Шухратом Шарафутдиновым, самовольно надстроен «примерно на 2 метра» с помощью шин и грунта для облегчения проезда тяжелой техники.

По их версии, мощный поток, упершись в этот мост, не смог пройти под ним и разлился, затопив дома.

Дополнительно, по данным пресс-службы МЧС, критическим элементом стал мост через реку Абшыр-Сай, ведущий к ОАО «Кызыл-Кийский угольный разрез». Согласно заключению №О-325 от 29 июня 2024 года, он стал своеобразной плотиной: селевые массы, насыщенные деревьями и кустарниками, не смогли пройти через узкие бетонные секции моста. В результате произошел затор, и вода вышла из русла.

Конструкция моста не соответствует требованиям безопасности: железобетонные секции моста (2×3 метра) не соответствуют нормам пропуска паводков, — говорится в заключении. — Мост построен в 1960–70-х годах и реконструировался в 1978 году без согласования с уполномоченными органами.

1
Что об этом говорят пострадавшие

 «Мы практически восстановили, еще немного осталось. В общем потратили более 2 миллионов сомов. От государства мы получили по 120 тысяч сомов, помогали люди. Мы, пострадавшие, подали заявление в милицию. Началась волокита. Все знают, что шахта Шарафутдинова, но крайним сейчас делают нашего земляка Акыл ака, поэтому мы забрали заявление», — рассказывает Жылдыз, одна из пострадавших жительниц.

Еще один из пострадавших Торобай Ахматалиев признается: «До сих пор расчищаем песок. Страшно жить. Иногда думаем — может, уехать в безопасное место».

2
Позиция компании

«Мы не надстраивали мост. Он с 2013 года на балансе айыл окмоту. В 1977 году уже был сель — тогда подняли дорогу, а мост остался ниже. Потом и его выровняли. В компании я маленький человек. Есть Шарафутдинов, он — главный», — рассказал руководитель участка на разрезе «Абшыр-Ата» правления АО «Кызыл-Кия комур» Акыл.

Председатель правления АО «Кызыл-Кия Комур» Исабек Ахматов высказался более резко:

«Пускай насчет этого моста отвечает айыл окмоту и не перекидывает на нас ответственность. У нас есть письмо, в котором мы предупреждали о рисках. В 2024 году был сель, возле этого моста вода зашла лишь в огороды. Мы им помогли по 100 тысяч сомов. Они, сказав, что мы хорошо не помогли, подали в суд. Но не на компанию, а на Акыла (по статье 214 УК КР), у него много врагов. У компании есть хозяин — это Шарафутдинов, у него контрольный пакет акций".

Редакция 24.kg пыталась связаться с господином Шарафутдиновым — сбрасывал трубку.

Справка 24.kg

По данным из открытых источников:

  • в 1995 году шахтоуправление «Кызыл-Кийское» преобразовали в ГАО «Кызыл-Кия комур»;

  • в 1996 году его приватизировали, превратив АО (в результате тендера);

  • в 2018 году Шухрат Шарафутдинов упоминается как заместитель председателя правления компании;

  • в 2021 году он появился в списке кандидатов в депутаты Кызыл-Кийского горкенеша от партии «Ата Журт». 

На момент подготовки материала, по «данному мосту» идут судебные разбирательства, первая инстанция. Мост частично сделали ниже, но вопрос ответственности не решен.

Восстановление: бюджет, долги и планы

По данным главы айыльного аймака Кулатова Батырбека Каарова, выделили около 20 миллионов сомов:

  • 17,5 миллиона — на новый мост (республиканский бюджет);

  • 2,4 миллиона — на трубы (Фонд развития области);

  • 1,4 миллиона — на аварийные работы (местный бюджет).

«Айыл окмоту все еще должен подрядчикам около 6 миллионов сомов. Мы восстанавливаем все по частям, в долг или за счет внутренних резервов», — говорит Батырбек Кааров.

«К 1 мая должны были закончить 5 километров дороги к водопаду и проложить асфальт, ответственные — Министерство транспорта и коммуникаций. Но работы не начали», — говорит глава села Довутали Атакожоев. Ситуацию усложняет то, что земля вдоль дороги принадлежит разным айыл окмоту и Лесному фонду.

«В Абшыр-Ате много селевых каналов, вот смотрите, практически каждые 100 метров, — добавляет Довутали Атакожоев. — Мы постоянно чистим и восстанавливаем дороги, но из-за дождей и проезда техники они разрушаются буквально за месяц. Нам нужны такие дороги, по которым вода уходит, как по каналу».

Цифры: что по бюджету?

По бюджету айыльного аймака Кулатова Батырбек Кааров сообщил: «На 2025 год он составляет 85 миллионов сомов. Из них ЮКЦ (цементный завод) платит 5,8 миллиона сомов по социальному пакету на основе меморандума, добровольно. И еще 31,8 миллиона сомов — налоги. Да, налог уменьшился, раньше был роялти, и поступления составляли более 60 миллионов сомов».

В эпицентре: за цифрами и планами — живые люди

Маматазим Паязов, владелец небольшой зоны отдыха: «Это семейный бизнес. Участок взяли в аренду у Лесхоза и вложили около миллиона сомов. Доход около 4-5 тысяч сомов в день, а в разгар сезона у некоторых — до 10 тысяч. Нам здесь нужны хорошие дороги. Тогда бы люди хорошо вкладывались. Из-за селей многие боятся, некоторые уехали за границу».

24.kg
Фото 24.kg. Мерениса эже — настоящая легенда этих мест
А вот Мериниса эже — настоящая легенда этих мест: 87 лет, бодрая и с юмором. Она работает здесь 24 года. «Во время селя я потеряла сознание от шока и три месяца не вставала с постели», — рассказывает женщина. Но не сломалась, она снова на посту. Продолжает работать, продавать сувениры, делиться историями и легендами.

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Фото 24.kg. Муккумбай Аширов
Пенсионер Муккумбай Аширов 10 лет продает сувениры: «Могло бы быть много жертв, если бы наши ларьки, как раньше, стояли возле водопада. Хорошо, что нас своевременно переселили. Сейчас из проблем: дорог нет, туалетов нет. Аренда магазинчика 10 тысяч 350 сом в сезон, налог — тысяча. Тут 24 магазина».

Проблему отсутствия ощутимой отдачи от туризма поднимает торага айыльного кенеша Абсатар Эшинбаев: «Туристов более 200 тысяч в сезон, но они почти не оставляют денег. Нет условий, элементарно нормальных туалетов, экономический эффект для местных минимален. Нужно обучать местных сервису, санитарным нормам, чтобы строили типовые зоны отдыха. А пока сезон три месяца — доходов едва хватает, чтобы семью прокормить».

Святыня, легенды и «денежный ящик»

По данным краеведческой энциклопедии, Абшыр-Ата не просто живописное ущелье, а место силы, куда на протяжении десятилетий тянулись паломники, туристы и местные жители. Главная святыня — 15-метровый водопад, который вырывается из скалы, словно живое существо. На самом деле это выход подземной реки, типичный для карстовых ландшафтов. Вода здесь насыщена кальцием и магнием, а потому «молочная».

Этимология названия Абшыр-Ата (или Абшырсай) уходит корнями в иранские и тюркские языки. В персидском языке «аб» означает вода, а «шир» — молоко. В кыргызском — «сай» переводится как речка, «ата» — отец.

«Говорят, пророк Идрис ударил посохом о скалу и полилось молоко. Но люди стали использовать дар не по назначению, стирать в нем. Тогда пророк попросил Аллаха превратить молоко в воду. С тех пор течет вода, белая, как молоко, напоминая о чуде», — рассказывает торага местного айыльного кенеша Абсатар Эшинбаев, историк по образованию.

Рядом находится священная пещера, которую охраняет шайык (служитель) Абдижамил Таштемиров. Паломники и туристы оставляют пожертвования (от 20 до 200 сомов) в железном ящике или лично шайыку.

«Эти места принадлежат семье местного предпринимателя Калмамата Камчыбекова. Они забирают деньги и дают мне проценты. С прошлогоднего селя никто не приходил», — рассказывает Абдижамил Таштемиров.

Кстати, при въезде в ущелье стоит мост с надписью, что он построен на личные средства Калмамата Камчыбекова.

Несложный подсчет показывает: если хотя бы половина из заявленных 200 тысяч сезонных посетителей оставит в среднем по 100 сомов, потенциальная сумма пожертвований может достигать 10 миллионов сомов за сезон! Вопрос прозрачности сбора и использования этих средств на территории, считающейся святым местом, остается открытым.

Туристический сезон объявлен открытым, но инфраструктура явна не готова. Надежду дает проект Всемирного банка на $500 тысяч, реализуемый через Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС). К 2026 году обещают обустроить парковку, туалеты, гостиничные места, дорогу, организовать платный въезд и урны для мусора. А пластика здесь, нужно признать, не так много, как обычно, все-таки люди чтят святость этого места.

Вера и необходимость действий

24.kg
Фото 24.kg. Люди у водопада Абшыр-Ата
Перед отъездом я вижу у родника женщину. Капая воду на лоб ребенка, она шепчет: «Если сильно верить — все получится».

В этой фразе — вся Абшыр-Ата. Здесь очень хотят верить, что ущелье возродится. Но одной веры мало. Нужны качественные дороги, системное планирование, контроль застройки, прозрачность и реальная, ответственная работа, чтобы священная вода этих мест вновь только исцеляла.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329578/
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