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Общество

Неформальный саммит глав государств ОТГ пройдет в Будапеште

Неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) состоится 20–21 мая 2025 года в столице Венгрии, городе Будапеште. Об этом сообщает Секретариат организации.

По его данным, в саммите, принимающей стороной которого выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, примут участие президенты государств – членов ОТГ — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Кроме того, в саммите также примут участие представители государств – наблюдателей при ОТГ и Генеральный секретарь организации.

Этот саммит примечателен тем, что впервые в истории ОТГ организуется государством-наблюдателем, и подчеркивает последовательную роль Венгрии в углублении всестороннего сотрудничества с тюркскими государствами.

Неформальный саммит, который пройдет под девизом «Место встречи Востока и Запада», станет важной возможностью для глав государств развить сотрудничество в приоритетных областях и обсудить общие вопросы регионального и мирового уровня.

По итогам саммита ожидается принятие Будапештской декларации, подтверждающей общее видение и стратегическое направление Организации тюркских государств, а также обнародование ряда важных решений и инициатив.

В преддверии неформального саммита Совет министров иностранных дел ОТГ соберется в Будапеште для подготовки повестки дня саммита и окончательных вариантов документов, которые будут представлены на рассмотрение главам государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329544/
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