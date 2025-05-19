В городе Ош выявили незаконную торговлю дикими птицами

В Оше 18 мая выявили незаконную торговлю дикими птицами на территории птичьего рынка центрального базара. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Во время рейда зафиксировали следующие правонарушения:

у гражданина М.Н. обнаружили 17 особей дикой перепелки;

у гражданина Э.К. — 3 особи дикой перепелки;

⁠16 особей дикой перепелки у неустановденных владельцев;

гражданин Э.К. осуществлял продажу 110 метров синтетической сети, предназначенной для ловли диких перепелок.

Сотрудники Минприроды выписали двум гражданам штраф в размере 10 тысяч сомов каждому, изъяли 36 особей дикой перепелки и сеть.

Состояние птиц удовлетворительное, они были выпущены обратно в природу в районе участка Учар в Оше.

Работу по пресечению подобных нарушений продолжат на регулярной основе.