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Общество

Пансионатам, не имеющим очистные сооружения, запретили принимать туристов

Пансионатам, расположенным на озере Иссык-Куль, не имеющим очистные сооружения, запретили принимать туристов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что рейды проводятся в рамках Указа президента «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль». Документ обязывает руководителей рекреационных объектов приостанавливать деятельность и отказывать в приеме туристов при отсутствии соответствующих очистных систем.

«В ходе проверок владельцам рекреационных объектов — санаториев, пансионатов, домов отдыха, юрточных городков и гостевых домов — вручаются официальные уведомления с планом-заданием», – говорится в сообщении.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329528/
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