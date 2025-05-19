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Общество

В КР создан штаб по содействию экспорту сельскохозяйственной продукции

В целях поддержки отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности создан штаб по содействию экспорту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Штаб сформирован из числа сотрудников профильных управлений и подведомственных подразделений министерства для оперативного реагирования на возникающие проблемы, связанные с экспортом продукции, а также для оказания практической и консультационной помощи экспортерам.

Основные задачи штаба:

  • оперативный мониторинг текущей ситуации на экспортных рынках, включая анализ цен, спроса и условий поставок;
  • содействие в преодолении логистических и административных барьеров, создание условий для бесперебойных поставок продукции;
  • предоставление консультационной поддержки производителям и экспортерам, помощь в решении сложных вопросов, связанных с экспортом;
  • обеспечение эффективного взаимодействия с контролирующими и сертификационными органами для упрощения процедур сертификации и проверки качества продукции;
  • поддержка в расширении экспортных возможностей отечественных производителей, включая выход на новые зарубежные рынки.

Создание штаба направлено на укрепление позиций кыргызской продукции на международных рынках, повышение ее конкурентоспособности и обеспечение стабильного роста объемов экспорта сельскохозяйственной продукции.

Министерство продолжает активно работать над созданием благоприятных условий для экспортеров и поддерживает инициативы, направленные на повышение качества и доступности отечественной продукции за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329517/
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