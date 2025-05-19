В Кыргызстане пожилые граждане составляют 5,7 процента населения

В Кыргызстане проживает более 407,8 тысячи человек в возрасте 65 лет и старше, что составляет 5,7 процента от общего населения. Такие данные приводит Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, подписан меморандум о сотрудничестве между министерством и общественным объединением «Союз пенсионеров Кыргызстана».

На встрече министр труда Равшанбек Сабиров сообщил, что по просьбе Союза пенсионеров Минтруд уже включил в планы строительство геронтологического центра, который станет важным элементом в системе комплексной поддержки пожилых граждан.

Кроме того, министр предложил рассмотреть возможность создания Совета по вопросам пенсионеров или внести изменения в действующее положение о Совете по делам инвалидов с целью преобразования его в Совет по вопросам инвалидов и пенсионеров.

Во время встречи представители Союза пенсионеров озвучили актуальные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются пожилые люди, в том числе необходимость расширения льгот для пенсионеров, а также вопросы, касающиеся выделения пансионата для престарелых.