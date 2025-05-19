В Иссык-Кульской области хотят построить больничный комплекс на 550 коек

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев совместно с министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурданом Орунтаевым обсудил проект возведения нового больничного комплекса на 550 коек на территории Иссык-Кульской областной объединенной больницы.

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По данным пресс-центра Минздрава, в ходе встречи рассмотрены ключевые аспекты проекта, включая архитектурные и инфраструктурные решения, потенциальные источники финансирования и ориентировочные сроки реализации. Особое внимание уделено вопросам соответствия будущего медицинского учреждения современным стандартам здравоохранения, цифровой трансформации и принципам устойчивого строительства.

Проект направлен на значительное расширение возможностей системы здравоохранения региона и улучшение доступа населения к качественным медицинским услугам.