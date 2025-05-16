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Общество

С 28 мая запускается авиарейс Ош — Алматы

Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила об открытии рейса Ош — Алматы с 28 мая 2025 года.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям на современных Airbus A320 с высоким качеством обслуживания.

Стоимость билетов: Ош — Алматы — от 6 тысяч 651 сом, Алматы — Ош — от 5 тысяч 453 сома.

Кроме того, казахстанский лоукостер FlyArystan с 3 июля 2025 года запускает прямые авиарейсы из Алматы в международный аэропорт «Иссык-Куль» (Тамчи).

Полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — до 31 августа.

Время в пути из Алматы до Тамчи составляет 55 минут, продолжительность обратного рейса — один час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329264/
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