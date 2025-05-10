Школе в Бишкеке присвоено имя отца президента Казахстана Кемела Токаева

Школе-гимназии № 33 Бишкека присвоено имя Кемела Токаева — отца лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

По его словам, инициатива присвоить имя казахского писателя, основоположника детективного жанра в казахской прозе Кемела Токаева принадлежит Садыру Жапарову.

Аскат Алагозов также отметил, что в ходе рабочего визита в Россию глава государства поделился этой новостью с Касым-Жомартом Токаевым.

В военные годы школа № 33 была Фрунзенским военным пехотным училищем, которое окончил отец президента РК. Отсюда он призван на фронт.