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Общество

Школе в Бишкеке присвоено имя отца президента Казахстана Кемела Токаева

Школе-гимназии № 33 Бишкека присвоено имя Кемела Токаева — отца лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов.

По его словам, инициатива присвоить имя казахского писателя, основоположника детективного жанра в казахской прозе Кемела Токаева принадлежит Садыру Жапарову.

Аскат Алагозов также отметил, что в ходе рабочего визита в Россию глава государства поделился этой новостью с Касым-Жомартом Токаевым.

В военные годы школа № 33 была Фрунзенским военным пехотным училищем, которое окончил отец президента РК. Отсюда он призван на фронт.

из интернета
Фото из интернета. Кемел Токаев

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328589/
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