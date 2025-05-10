МИД вновь призывает граждан воздержаться от поездок в Индию и Пакистан

Министерство иностранных дел повторно рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Индию и Пакистан до полной стабилизации обстановки, учитывая участившиеся сообщения о вооруженных инцидентах в приграничных районах между двумя странами.

Гражданам Кыргызстана, находящимся на территории указанных государств, настоятельно рекомендуется проявлять повышенную осторожность и соблюдать меры безопасности.

Отмечается, что в связи с текущими ограничениями в авиационной сфере транзитное авиационное пересечение или выезд в третьи страны через территорию Индии или Пакистана сопряжены с серьезными затруднениями. Возобновление полноценного авиасообщения ожидается после нормализации ситуации.

В случае экстренной необходимости граждане могут обратиться в дипломатические представительства по следующим номерам горячей линии:

• посольство КР в Индии: +919599921779;

• посольство КР в Пакистане: +9203335209903.