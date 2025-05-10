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Общество

МИД призывает нелегальных мигрантов успеть легализовать документы до сентября

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев сделал обращение по поводу исключения соотечественников, находящихся в России, из черного списка.

По его словам, гражданам Кыргызской Республики, находящимся на территории Российской Федерации и попавшим в реестр нарушителей миграционного законодательства (черный список) по различным причинам, предоставлена возможность урегулировать свой правовой статус и выйти из этого списка до сентября 2025 года.

«Это стало возможным благодаря обращению президента Садыра Жапарова с официальным письмом к главе РФ Владимиру Путину с просьбой продлить срок для легализации документов мигрантов. Настоящий срок является окончательным и продлению не подлежит», — отметил чиновник.

На сегодня около 70 тысяч наших соотечественников находятся в черном списке, однако только около 3 тысяч смогли выйти из реестра.

«Уважаемые граждане, не теряйте времени напрасно — обратитесь в территориальные миграционные отделы или в посольство и консульские учреждения КР в России, уточните необходимую информацию и начните процедуру легализации своего правового статуса. Призываем не откладывать на потом, ведь ближе к сентябрю в полицейских участках, миграционных службах, посольстве и консульствах могут образоваться большие очереди, и вы можете не успеть вовремя. Если до 1 сентября вы не выйдете из вышеуказанного реестра, вас ожидает депортация», — добавил Жээнбек Кулубаев.

Для исключения из контрольного реестра необходимо обратиться в территориальный миграционный отдел и уточнить причину попадания туда.

Если вы еще не прошли процедуру дактилоскопии (сдача отпечатков пальцев) или медицинский осмотр:

— жители Москвы должны обратиться в миграционный центр «Сахарово»;

— жители регионов — в соответствующие миграционные отделы МВД РФ;

— заключение трудового договора — основное требование, поскольку Кыргызстан является членом ЕАЭС.

На основании трудового договора:

— продлевается срок действия миграционной карты и регистрации;

— осуществляется регистрация по месту проживания.

В случае наличия недочетов в документах (например, если истек срок регистрации или трудового договора) будет применена административная ответственность и назначен штраф в размере 5-7 тысяч рублей. После уплаты штрафа документы подлежат легализации.

Также российская сторона продлила рабочее время подразделений внутренних дел на два часа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328585/
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