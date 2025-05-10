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Общество

Садыр Жапаров поднял с земли изображение флага Кыргызстана на церемонии в Москве

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров продемонстрировал уважительное отношение к государственной символике во время своего визита в Москву.

На церемонии совместного фотографирования лидеров стран у стен Кремля глава государства поднял с земли небольшое изображение предположительно флага Кыргызской Республики.

Случай, попавший в объективы телекамер, произошел в момент, когда лидеры, включая Си Цзиньпина, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, выстраивались для протокольной съемки у Могилы Неизвестного Солдата. Обычно в таких случаях службы протокола используют специальные метки или изображения для обозначения мест, где должны стоять главы государств.

На кадрах видно, как Садыр Жапаров, заметив под ногами предмет, похожий на наклейку с национальным флагом, наклонился, аккуратно отделил его от брусчатки, сложил и убрал в карман. Этот поступок не остался не замеченным пользователями социальных сетей, которые выразили мнение о том, что на земле действительно находилось изображение флага КР, использованное в качестве протокольной разметки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328582/
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