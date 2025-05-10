В Бишкеке в рамках проекта FIFA ARENA открылась новая футбольная площадка

Сегодня на территории средней школы № 91 Бишкека в рамках проекта FIFA ARENA открылось новое футбольное поле.

Как сообщили в Кыргызском футбольном союзе, в торжественной церемонии открытия приняли участие ученики, учителя школы, представители КФС, ФИФА и Октябрьского района.

«ФИФА не просто предоставляет футбольные площадки, но и дает детям в каждом уголке мира возможность стать частью большого футбола. Реализовать этот проект одними из первых — для нас большая честь», — заявил вице-президент КФС Дастанбек Конокбаев.

Проект FIFA ARENA — это глобальная инициатива Международной федерации футбола (ФИФА), направленная на строительство площадок для мини-футбола по всему миру. Цель программы — обеспечить детям и молодежи доступ к качественной и безопасной инфраструктуре для занятий футболом.

Кыргызстан вошел в число 11 стран, отобранных ФИФА для участия в пилотной фазе проекта, стартовавшей в 2024 году. В рамках этой инициативы ФИФА планирует построить более 1 тысячи современных мини-футбольных полей по всему миру.

Одной из ключевых особенностей проекта FIFA ARENA является использование инновационного искусственного газона, который не требует использования резиновой крошки в качестве наполнителя. Игровые площадки строятся безопасными, экологически чистыми и в соответствии с современными техническими стандартами ФИФА.

В нашей республике данный проект реализуется под руководством Кыргызского футбольного союза. Совместно с администрацией Октябрьского района для реализации пилотного проекта выбраны территории, прилегающие к средним школам № 91 и 60.

Мини-футбольная площадка будет обслуживать учеников школы № 91. В ближайшее время на территории столичной школы № 60 будет введена в эксплуатацию вторая площадка.