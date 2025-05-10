В Кыргызстане на начало 2025 года насчитывается 19 тысяч госслужащих

На начало 2025 года в органах государственного управления Кыргызстана занято 19 тысяч государственных служащих, в то время как численность работников органов местного самоуправления составляет 7,3 тысячи человек. Такие данные представил Национальный статистический комитет.

Из общего числа государственных служащих (19 тысяч человек) подавляющее большинство — 14,5 тысячи человек (76,1 процента) — задействовано в сфере исполнительной деятельности.

На долю работников судебной деятельности и прокуратуры приходится 4 тысячи человек, что составляет 21,1 процента от общего числа госслужащих.

Наименьшее число государственных служащих занято в законодательной деятельности — около 500 человек, что составляет 2,8 процента от общего числа.

Отдельно представлена статистика по работникам органов местного самоуправления, их численность на начало этого года достигла 7,3 тысячи человек.

Таким образом, общая численность лиц, занятых в государственном и местном самоуправлении на начало 2025-го, превышает 26 тысяч человек.