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Общество

Кыргызстан собрал рекордную сумму с IT-гигантов

С января по апрель 2025 года бюджет Кыргызстана получил 514,4 миллиона сомов (почти $6 миллионов) налога на электронные услуги от иностранных IT-компаний. Об этом сообщает Telegram-канал @politik_ca.

По его данным, за четыре месяца страна уже собрала 70 процентов от того, что поступило за весь 2024-й. Такой рост объясняют бурным развитием цифровой экономики и усилением контроля за транснациональными IT-сервисами.

Для сравнения: за весь прошлый год фирмы, оказывающие электронные услуги (Meta, Google, Apple, Amazon и другие), оплатили в Узбекистане 115,8 миллиарда сумов (около $9 миллионов) налогов, что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2023-м.

Доходы IT-компаний в Центральной Азии растут огромными темпами. Ключевая задача для правительств государств ЦА — обеспечить эффективное налогообложение, которое увеличит размер бюджета и в то же время позволит бизнесу развиваться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328558/
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