В природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр

В Кыргызском государственном природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр. Об этом сообщает пресс-служба управления делами президента.

Управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев отметил большие изменения, происходящие в последнее время в природном парке.

«Парк постоянно обновляется с целью охраны природы, развития экотуризма и обеспечения культурного отдыха населения. С мая на территорию парка предусмотрен въезд на электромобилях, и главной целью является сохранение чистоты нашей природы. В будущем мы не прекратим создавать условия для комфортного отдыха населения», — сказал он.

На церемонии открытия состоялся концерт известных кыргызских эстрадных певцов в сопровождении танцоров.