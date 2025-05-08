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Общество

В природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр

В Кыргызском государственном природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр. Об этом сообщает пресс-служба управления делами президента.

Управляющий делами главы государства Каныбек Туманбаев отметил большие изменения, происходящие в последнее время в природном парке. 

«Парк постоянно обновляется с целью охраны природы, развития экотуризма и обеспечения культурного отдыха населения. С мая на территорию парка предусмотрен въезд на электромобилях, и главной целью является сохранение чистоты нашей природы. В будущем мы не прекратим создавать условия для комфортного отдыха населения», — сказал он.

На церемонии открытия состоялся концерт известных кыргызских эстрадных певцов в сопровождении танцоров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328468/
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