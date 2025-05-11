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Общество

12 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Тынчтык», «Арча-Бешик» (улицы Репина, Ахунбаева, Садырбаева), проспект Чуй, 132, отрезки улиц Толстого, Фатьянова, Лумумбы, Талды-Суйской, Аул, военная часть, улица Крымская, 72/1, село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Фрунзе, Коллекторная), детский сад № 152, кожзавод.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Жар (улица Чон Багыш), Ленинское (улица Коммунарская), Карла Маркса (улица Молодая Гвардия);

Жайылский РЭС

  • 8.30-16.30 — Кара-Балта (улицы Кожомбердиева, Коммунистическая, Мира, Ленина);
  • 9.00-17.00 — села Жайыл (улица Ленина), Ново-Николаевка (улицы Ленина, Крупской, Калинина, Пограничная, Кирова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кашкелен (улица Токтогула), Бообек (водоканал), Тегирменти (ущелье Кок-Булак);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Люксембург (улицы Молодежная, Колхозная), Кировское (улицы Южная, Зеленая, Суворова, Авизова, Кутузова, Центральная, Полевая, Садовая, Юбилейная, Гагарина, Прудовая), Котовское;

Чуйский РЭС

  • 9.00-13.00 — Токмак (улицы Слободская, 8 Марта), села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим;
  • 13.00-17.00 — Токмак (улицы Нижне-Луговая, Родника, Речная, Тургенева);
  • 9.00-17.00 — Токмак (улицы Жантаева, 33,29, Маркса, Жумашева), село Шамси (улица Октябрьская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный), Ивановка (улицы Калинина, Советская, Ильина, СКГЭ «Геология»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328459/
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