В прокат выходит кыргызская комедия «Мамаша»

Сегодня в прокат вышла комедия «Мамаша» режиссера Учкуна Жакыпбекова.

Три друга работают на бирже труда и пытаются свести концы с концами. В поисках легкого заработка ребята находят одинокую бабушку, больную раком. Они решают забрать ее дом под видом помощи. Однако чем больше времени они проводят с ней, тем сильнее привязываются к бабушке. Друзья осознают, что не могут поступить жестоко, и меняют свои намерения.

Режиссер: Учкун Жакыпбеков.

Жанр: к омедия.

Язык: к ыргызский.

Актеры: Шумкарбек Бейшеналиев, Учкун Жакыпбеков, Улан Эсенакунов.