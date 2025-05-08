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Общество

В прокат выходит кыргызская комедия «Мамаша»

Сегодня в прокат вышла комедия «Мамаша» режиссера Учкуна Жакыпбекова.

Три друга работают на бирже труда и пытаются свести концы с концами. В поисках легкого заработка ребята находят одинокую бабушку, больную раком. Они решают забрать ее дом под видом помощи. Однако чем больше времени они проводят с ней, тем сильнее привязываются к бабушке. Друзья осознают, что не могут поступить жестоко, и меняют свои намерения.

Режиссер: Учкун Жакыпбеков.
Жанр: комедия.
Язык: кыргызский.
Актеры: Шумкарбек Бейшеналиев, Учкун Жакыпбеков, Улан Эсенакунов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328403/
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