Русский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Свидание с сыном»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает 8-11 мая на премьеру спектакля «Свидание с сыном». Об этом сообщается на страницах ГНРТД в соцсетях.
Спектакль создан по одноименному рассказу Чингиза Айтматова, посвящен празднованию 80-летия Победы.
«Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали. Зрителей ждет захватывающее зрелище, которое, несомненно, затронет самые тонкие струны души», — отметили в театре.
Художественный руководитель — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.
Режиссер-постановщик — Чолпон Шарафидинова.
Художник-постановщик — заслуженный деятель культуры КР Юлдаш Нурматов.
Композитор — заслуженный артист КР Мурзали Жеенбаев.
Хореограф — Евгений Прокопенко.
Художник по свету — Владимир Карчин.
Режиссер видеопроекции — Антон Селов.
Звукорежиссер — Дмитрий Колодин.
Начало в 19.00.