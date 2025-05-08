Русский театр драмы приглашает на премьеру спектакля «Свидание с сыном»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова приглашает 8-11 мая на премьеру спектакля «Свидание с сыном». Об этом сообщается на страницах ГНРТД в соцсетях.

Спектакль создан по одноименному рассказу Чингиза Айтматова, посвящен празднованию 80-летия Победы.

«Эта постановка — возможность для зрителей встретиться с глубокими темами, которые поднимает Чингиз Айтматов в своем творчестве: отношения отцов и детей, память о прошлом, ценность человеческой жизни и вечные вопросы морали. Зрителей ждет захватывающее зрелище, которое, несомненно, затронет самые тонкие струны души», — отметили в театре.

Художественный руководитель — народный артист Казахстана Бекпулат Парманов.

Режиссер-постановщик — Чолпон Шарафидинова.

Художник-постановщик — заслуженный деятель культуры КР Юлдаш Нурматов.

Композитор — заслуженный артист КР Мурзали Жеенбаев.

Хореограф — Евгений Прокопенко.

Художник по свету — Владимир Карчин.

Режиссер видеопроекции — Антон Селов.

Звукорежиссер — Дмитрий Колодин.

Начало в 19.00.