8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — отрезок улицы Шопокова, площадь Победы.
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина, Советская, Пограничная, Фрунзе, Краснооктябрьская, Крупская), Чым-Коргон (кошары);
- 8.00-17.00 — села Кашкелен, Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная ), Чалдовар (улицы Калинина, Навои, Пограничная, Ленина, Чапаева, Советская, Октябрьская, Молодежная, Первомайская, переулки Школьный, Кузнечный), Шамси.