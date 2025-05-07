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Общество

8 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — отрезок улицы Шопокова, площадь Победы.
2
Чуйская область
  • 9.00-17.00 — села Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина, Советская, Пограничная, Фрунзе, Краснооктябрьская, Крупская), Чым-Коргон (кошары);
  • 8.00-17.00 — села Кашкелен, Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная ), Чалдовар (улицы Калинина, Навои, Пограничная, Ленина, Чапаева, Советская, Октябрьская, Молодежная, Первомайская, переулки Школьный, Кузнечный), Шамси.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328263/
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