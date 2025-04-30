В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности анонсирует масштабную ярмарку социально значимых продуктов питания и потребительских товаров в столице.

Мероприятие пройдет с 1 по 3 мая и предложит жителям и гостям города продукцию по оптовым ценам напрямую от производителей.

Основной целью организации ярмарки является поддержка отечественных производителей, агропромышленных предприятий и частных предпринимателей страны. Это позволит им напрямую реализовать свою продукцию конечному потребителю, а горожанам — приобрести свежие и качественные товары по выгодным, оптовым ценам.

Ярмарка будет работать для посетителей ежедневно с 1 по 3 мая включительно с 9.00 до 19.00.

Местом проведения выбрана удобная локация в центре Бишкека, в районе железнодорожного вокзала. Торговые ряды разместятся на территории, охватывающей улицу Туголбая Ата, бульвар Эркиндик и улицу Тыныстанова.