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Общество

В Боомском ущелье будут проведены работы по спуску камней

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» информирует о том, что с 28 по 30 апреля (с учетом погодных условий) на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт, в Боомском ущелье (3 тысячи 901-й километр железной дороги) будут проведены работы по спуску опасных камней.

Работы будут проведены после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 9.00 до 15.00. Во время очистки дороги транспорт будет передвигаться по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются и проводится пропуск автотранспорта.

В ГП просят заранее запланировать маршрут передвижения на автотранспорте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327067/
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