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Общество

В 2024 году в КР в госсобственность вернули объекты на более 15 миллиардов сомов

В Кыргызстане в ходе проверок исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности в 2024 году выявлено 1 тысяча 371 нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Надзорные органы внесли 532 акта реагирования, возбуждено 42 уголовных дела, 113 исков направлено в суд. По результатам рассмотрения актов 457 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 8 оштрафованы.

Общий объем возмещенного ущерба составил почти 15 миллиардов 700 миллионов сомов. Из них 84,9 миллиона взысканы в денежной форме, а 15,6 миллиарда — объектами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326468/
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