Минфин ищет специалиста для разработки плана перехода на чистое отопление

Наша страна получила финансирование от Всемирного банка на проект «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике». Одна из его главных целей — помочь жителям перейти с угольного отопления на более чистые и экологичные варианты. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Сейчас ведомство ищет опытного консультанта, который поможет Министерству энергетики разработать детальный план (стратегию) такого перехода.

Этот специалист, согласно размещенной смете, должен будет предложить, как именно КР может постепенно отказаться от угля в пользу чистых систем отопления, таких как тепловые насосы, электрические котлы или солнечное нагревание воды.

Работа консультанта также будет включать:

анализ существующих законов и предложение новых правил, которые будут поддерживать и регулировать использование экологически чистого отопительного оборудования;

изучение международного опыта в этой сфере;

предложение мер, чтобы новые системы отопления были качественными и работали долгое время.

Министерство финансов приглашает заинтересованных консультантов подавать свои заявки (резюме). Срок их подачи — до 17.00 25 апреля 2025 года.