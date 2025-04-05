В Нацстаткоме рассказали, как за пять лет изменились цены на продукты

За последние пять лет (по сравнению с 2019 годом) потребительские цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 57,6 процента. Наибольший рост за этот период показали цены на алкогольные напитки и табачные изделия (+75,2 процента), а также на пищевые продукты и безалкогольные напитки (+68,6 процента). Об этом говорит официальная статистика.
Согласно представленным данным, непродовольственные товары за пять лет подорожали на 47,4 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 37,9 процента.
В течение 2024 года (с января по декабрь, по сравнению с декабрем 2023-го) общий прирост потребительских цен в республике составил 6,3 процента. Это несколько ниже показателя 2023 года, когда рост цен составлял 7,3 процента.
В 2024-м цены распределились следующим образом:
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пищевые продукты и безалкогольные напитки: +5,4 процента;
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алкогольные напитки и табачные изделия: +11,4 процента;
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непродовольственные товары: +5,1 процента;
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тарифы на услуги: +8,1 процента.
Наиболее значительно за 2024 год подорожали: картофель (на 40,2 процента), свежее мясо (на 12,8 процента), безалкогольные напитки (на 6,0 процента), кофе натуральный растворимый (на 7,9 процента), колбасные изделия (на 7,1 процента), рыба, мука высшего сорта, манная крупа и рис (на 5,7 процента), выпечные изделия (на 5,5 процента), чай (на 5,3 процента), масла и жиры (на 4,5 процента), свежие овощи (на 3,7 процента), молоко разливное (на 3,1 процента) и хлеб (на 1,9 процента).
Динамика цен на отдельные группы товаров (2019-2024 годы):
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Хлебобулочные изделия и крупы: Рост на 70,9 процента по сравнению с 2019 годом. Внутри группы в 2024 году (по сравнению с 2023-м) наибольший рост показали рис (+13,5 процента), выпечные изделия (+6,6 процента), макаронные изделия и другие зерновые продукты (+4,2 процента), хлеб (+3,9 процента), мука (+2,4 процента), тогда как цены на крупы снизились (-7,5 процента).
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Свежее мясо: Цены стабильно росли все пять лет. Наибольший годовой прирост зафиксирован в 2021 году (+25,1 процента к 2020-му). Минимальный прирост отмечен в 2024 году (+4,2 процента к 2023-му). В целом за пять лет (к 2019 году) цены на свежее мясо выросли в 1,7 раза (баранина +84,5 процента, говядина +73,6 процента, конина +70,1 процента, свинина +67,5 процента). Колбасные и консервированные мясные изделия подорожали на 42,9 процента за пять лет.
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Растительные масла: Несмотря на снижение цен в 2023-м (-10,3 процента) и 2024 году (-6,6 процента) по сравнению с предыдущими, уровень цен в 2024-м был на 64,9 процента выше, чем в 2019 году.
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Картофель: Подорожал на 80,6 процента по сравнению с 2019 годом. При этом в 2024-м было зафиксировано снижение цен (-7,3 процента к 2023), тогда как в предыдущие годы наблюдался рост (2020: +38,3 процента; 2021: +34,5 процента; 2022: +1,2 процента; 2023: +5,3 процента).
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Алкогольная продукция: Рост на 72 процента по сравнению с 2019 годом. Максимальный годовой прирост (+19,2 процента) был в 2023-м.
- Табачные изделия: Подорожали в 1,8 раза за пять лет. Наибольший годовой рост (+15,9 процента) также пришелся на 2023 год.