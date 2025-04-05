В Нацстаткоме рассказали, как за пять лет изменились цены на продукты

За последние пять лет (по сравнению с 2019 годом) потребительские цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 57,6 процента. Наибольший рост за этот период показали цены на алкогольные напитки и табачные изделия (+75,2 процента), а также на пищевые продукты и безалкогольные напитки (+68,6 процента). Об этом говорит официальная статистика.

Согласно представленным данным, непродовольственные товары за пять лет подорожали на 47,4 процента, а тарифы на услуги, оказываемые населению, повысились на 37,9 процента.

В течение 2024 года (с января по декабрь, по сравнению с декабрем 2023-го) общий прирост потребительских цен в республике составил 6,3 процента. Это несколько ниже показателя 2023 года, когда рост цен составлял 7,3 процента.

В 2024-м цены распределились следующим образом:

пищевые продукты и безалкогольные напитки: +5,4 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия: +11,4 процента;

непродовольственные товары: +5,1 процента;

тарифы на услуги: +8,1 процента.

Наиболее значительно за 2024 год подорожали: картофель (на 40,2 процента), свежее мясо (на 12,8 процента), безалкогольные напитки (на 6,0 процента), кофе натуральный растворимый (на 7,9 процента), колбасные изделия (на 7,1 процента), рыба, мука высшего сорта, манная крупа и рис (на 5,7 процента), выпечные изделия (на 5,5 процента), чай (на 5,3 процента), масла и жиры (на 4,5 процента), свежие овощи (на 3,7 процента), молоко разливное (на 3,1 процента) и хлеб (на 1,9 процента).

Динамика цен на отдельные группы товаров (2019-2024 годы):