Министерство юстиции предлагает, чтобы Совет по делам правосудия формировал резерв кандидатов в судьи. Соответствующие поправки в конституционные законы «О Совете по делам правосудия Кыргызской Республики и «О статусе судей Кыргызской Республики» вынесены на общественное обсуждение.

«Как показала двухлетняя правоприменительная практика деятельности Совета, процесс отбора судей местных судов занимает много времени и может длиться от 7 до 10 месяцев. Длительные сроки отбора приводят к нехватке кадров в судах, что, в свою очередь, замедляет рассмотрение дел и вызывает нарекания в обществе. Также в условиях кадрового дефицита судьи могут быть перегружены работой, что может негативно сказаться на качестве и своевременности принимаемых решений. Перегруженность судей увеличивает риск ошибок и снижает возможность тщательного рассмотрения каждого дела», — говорится в справке-обосновании.

В Минюсте также считают, что длительный процесс отбора также может оказывать психологическое давление на кандидатов, что негативно сказывается на их мотивации и профессиональной подготовке. Это может привести к тому, что высококвалифицированные специалисты будут избегать участия в конкурсах на должности судей.

Немаловажным является и экономический аспект этого вопроса, так как длительный процесс отбора требует значительных административных и финансовых ресурсов. Оптимизация процесса поможет сократить эти затраты.

«Большинство заявлений от кандидатов поступает на замещение конкретного вакантного места в отдельном суде. По итогам конкурса многие из них получают достаточно высокие баллы, но не могут быть представлены президенту для назначения. Тогда как в другой суд подает заявления меньшее количество кандидатов, но Совет обязан направить президенту представление на назначение судьей конкретного суда при получении лишь порогового балла. Эти обстоятельства также влияют на отбор самых достойных судей из претендентов», — поясняют в ведомстве.

Минюст предлагает совершенствовать процесс отбора судей местных судов посредством введения института резерва кандидатов. Он будет формироваться по итогам конкурса.