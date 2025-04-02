В Минсельхозе опровергают инфо о высоком содержании нитратов в картофеле

В последние дни в социальных сетях распространяется неподтвержденная информация о якобы высоком содержании нитратов в картофеле. Это не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
По ее данным, при пересечении границы Кыргызстана импортируемые фрукты и овощи обязательно проходят фитосанитарный контроль департамента химизации, защиты и карантина растений при министерстве.
«Специалисты тщательно проверяют каждую поступающую партию, обеспечивая ее соответствие фитосанитарным нормам. Вся импортируемая продукция проходит лабораторные исследования. Фитосанитарный контроль ведется в усиленном режиме, и на рынок Кыргызстана допускается только безопасная и качественная продукция.
Специалисты Ветеринарной службы также проверяют количество нитратов во всех фруктах и овощах. Если в картофеле больше нитратов, его отправляют в лабораторию для проведения дополнительных исследований. В этом случае запрещается продавать картофель населению», — добавили в ведомстве.
В Минсельхозе призывают граждан доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.