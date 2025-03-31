В Турции арестовали шведского журналиста. Он приехал освещать митинги

В Стамбуле арестовали журналиста шведской газеты Dagens ETC Йоакима Медина, сообщает The Insider со ссылкой на шведское издание.

Отмечается, что Медин, который приехал освещать митинги, начавшиеся после ареста мэра города, был арестован 27 марта. Сегодня же Dagens ETC получил подтверждение от властей Турции. Журналиста подозревают в «участии в вооруженной террористической организации» и «оскорблении президента».

Также его обвиняют в том, что ранее он участвовал в акции против президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Швеции. В заявлении офиса Эрдогана утверждается, что арест Медина не связан с его журналистской работой. Одновременно там говорится, что швед «известен своими антитурецкими репортажами», а также что он якобы связан с Рабочей партией Курдистана (РПК).

В заявлении упоминается также акция протеста, организованная в 2023 году перед мэрией Стокгольма: во время акции куклу, изображающую Эрдогана, подвесили вниз головой. Прокуратура Анкары начала расследование этого факта и установила личности 15 человек, которые «совершили рассматриваемое деяние, организовали его, сообщили о нем в прессу или имели к нему отношение». Предположительно, в числе этих людей был Медин.

Утверждение об участии Медина в акции у мэрии Стокгольма отвергли как организаторы мероприятия — активистская группа Rojavakommittéerna, поддерживающая курдов, так и редакция Dagens ETC. «Он журналист, и ничего более. Журналистика не может быть преступлением. Факты не оскорбление», — заявил главный редактор издания Андреас Густавссон.