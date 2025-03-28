Международные правозащитники призывают освободить журналиста Канышай Мамыркулову.

Норвежский Хельсинкский комитет и Международное партнерство по правам человека (IPHR) распространили призыв к властям Кыргызстана с просьбой освободить Канышай Мамыркулову и прекратить уголовное преследование.

Отмечается, что дело, возбужденное против журналиста, нарушает свободу слова и СМИ, гарантированную Конституцией и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным КР.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта.

По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

В ГУВД заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 278 УК КР.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая.

Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.