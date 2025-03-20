Новые правила приема в школы России: что важно знать мигрантам

Министерство иностранных дел Кыргызстана напоминает гражданам, что с 1 апреля этого года в России вступают в силу изменения в закон об образовании.

Согласно новым требованиям, иностранцы смогут зачислять своих детей в школы только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения в стране, а также при успешном прохождении теста на знание русского языка.

По приказу Министерства просвещения РФ от 4 марта 2025-го № 170 процесс оценки знаний русского языка пройдет по следующим правилам:

• проводится на бесплатной основе в государственных и муниципальных учебных заведениях;

• продолжительность тестирования составляет не более 80 минут;

• экзамен включает устную и письменную части (для первоклассников предусмотрен только устный тест);

• в случае успешного прохождения теста ребенок зачисляется в школу;

• если тест не сдан, предлагается дополнительное обучение русскому языку;

• повторное тестирование можно пройти не ранее чем через три месяца.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России установила минимальный проходной балл — 3, что подтверждает соответствие требованиям к уровню владения русским языком.

МИД рекомендует гражданам, находящимся в РФ, заблаговременно ознакомиться с новыми правилами, подготовить необходимые документы и при необходимости обеспечить детям дополнительную языковую подготовку.