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Общество

Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода

В Кыргызстане после продолжительного периода аномально теплых и сухих дней 24-26 марта ожидается резкое изменение погоды. Об этом сообщает служба 112.

По ее данным, температура воздуха снизится, временами будут дожди, грозы, в горных районах — снег, на горных участках дорог — снежный накат, гололедица. Местами усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Такие погодные условия ухудшат состояние автодорог, осложнят выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Кроме того, по информации службы 112, до 23 марта в горных районах и на автодорогах Бишкек — Ош (перевалы Тоо-Ашуу и Ала-Бель) и Каракол — Энильчек (перевал Чон-Ашуу) ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы, накат и гололедица.

При проезде лавиноопасных участков советуют соблюдать дистанцию между автотранспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323502/
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