18:06
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

ООН обеспокоена давлением на СМИ в Кыргызстане

Фото 24.kg. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, находящийся в Бишкеке с визитом, на пресс-конференции отметил как положительные, так и тревожные тенденции в развитии Кыргызстана.

Позитивные изменения

Фолькер Тюрк подчеркнул, что Кыргызская Республика имеет длительные партнерские отношения с Управлением ООН по правам человека. Офис организации с 2006 года работает в стране и охватывает всю Центральную Азию. Он выразил благодарность правительству за приглашение посетить республику и откровенные и конструктивные обсуждения, включая встречу с постоянным координатором ООН в КР.

Верховный комиссар приветствовал подписание соглашения о границе с Таджикистаном, отметив важность его реализации в соответствии с международным правом. Он отметил, что Кыргызстан демонстрирует высокий экономический рост и обладает развитым гражданским обществом, а также крепкими правовыми и институциональными основами.

«Для процветания общества важно, чтобы оно основывалось на правах человека, недискриминации и верховенстве закона. Это также способствует доверию инвесторов и устойчивому развитию бизнеса», — заметил Фолькер Тюрк.

Тревожные тенденции

В то же время Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сужением пространства для независимой работы гражданского общества. «Мы наблюдаем тревожные признаки давления на гражданское общество и независимую журналистику, что создает атмосферу страха и самоцензуры», — заявил он.

Особое беспокойство у Фолькера Тюрка вызывают случаи предварительного заключения и уголовного преследования журналистов, блогеров, активистов, правозащитников и политических оппонентов за выражение их мнения и участие в мирных собраниях. Он подчеркнул, что КР находится на переломном этапе, когда от принимаемых решений будет зависеть дальнейший путь страны в сфере прав человека и демократического развития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323497/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали журналистку Канышай Мамыркулову
Садыр Жапаров рассказал Верховному комиссару ООН, как в КР принимают закон о СМИ
ЕС выделит Кыргызстану 5 миллионов евро на поддержку молодежи и прав человека
Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Кыргызстан
Что сказал Садыр Жапаров о заключенных журналистах и оправданных «кемпирабадцах»
Законопроект о СМИ одобрил в первом чтении один из комитетов Жогорку Кенеша
Израиль вслед за США выходит из Совета ООН по правам человека
HRW отмечает ухудшение ситуации с правами человека в Центральной Азии
Дворец президента, избиения иностранцев. Что писали о Кыргызстане зарубежные СМИ
Садыр Жапаров попросил некоторые СМИ не прикрываться свободой слова
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Голос учителя услышан. В&nbsp;Минобразования отреагировали на&nbsp;крик души Голос учителя услышан. В Минобразования отреагировали на крик души
Бизнес
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
Проверяйте и&nbsp;оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay Проверяйте и оплачивайте налоговую задолженность через MegaPay
10&nbsp;лет Globus: От&nbsp;первого гипермаркета до&nbsp;крупнейшей сети в&nbsp;Кыргызстане 10 лет Globus: От первого гипермаркета до крупнейшей сети в Кыргызстане
20 марта, четверг
18:04
Капитальный ремонт детского сада проходит в МТУ «Орок» Бишкека Капитальный ремонт детского сада проходит в МТУ «Орок»...
18:01
Онлайн-школа «Тунгуч» создана в Кыргызстане
17:59
В Бишкеке задержали журналистку Канышай Мамыркулову
17:48
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода
17:40
Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов