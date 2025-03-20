ООН обеспокоена давлением на СМИ в Кыргызстане

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, находящийся в Бишкеке с визитом, на пресс-конференции отметил как положительные, так и тревожные тенденции в развитии Кыргызстана.

Позитивные изменения

Фолькер Тюрк подчеркнул, что Кыргызская Республика имеет длительные партнерские отношения с Управлением ООН по правам человека. Офис организации с 2006 года работает в стране и охватывает всю Центральную Азию. Он выразил благодарность правительству за приглашение посетить республику и откровенные и конструктивные обсуждения, включая встречу с постоянным координатором ООН в КР.

Верховный комиссар приветствовал подписание соглашения о границе с Таджикистаном, отметив важность его реализации в соответствии с международным правом. Он отметил, что Кыргызстан демонстрирует высокий экономический рост и обладает развитым гражданским обществом, а также крепкими правовыми и институциональными основами.

«Для процветания общества важно, чтобы оно основывалось на правах человека, недискриминации и верховенстве закона. Это также способствует доверию инвесторов и устойчивому развитию бизнеса», — заметил Фолькер Тюрк.

Тревожные тенденции

В то же время Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с сужением пространства для независимой работы гражданского общества. «Мы наблюдаем тревожные признаки давления на гражданское общество и независимую журналистику, что создает атмосферу страха и самоцензуры», — заявил он.

Особое беспокойство у Фолькера Тюрка вызывают случаи предварительного заключения и уголовного преследования журналистов, блогеров, активистов, правозащитников и политических оппонентов за выражение их мнения и участие в мирных собраниях. Он подчеркнул, что КР находится на переломном этапе, когда от принимаемых решений будет зависеть дальнейший путь страны в сфере прав человека и демократического развития.