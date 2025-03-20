«Кумтор Голд Компани» способствует увеличению количества рыбы в Иссык-Куле

Департамент рыбного хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при содействии «Кумтор Голд Компани» запустил в Иссык-Куль 500 тысяч мальков форели и 5 миллионов мальков сиги (лудога). В церемонии выпуска мальков принял участие заместитель председателя правления закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Канатбек Кадыров.

«Наша компания, ведущая свою основную производственную деятельность на территории Иссык-Кульской области, придает большое значение сохранению экологии региона. Увеличение численности рыбы — одна из тех задач, в достижении которой «Кумтор Голд Компани» оказывает и будет оказывать помощь в дальнейшем. Сегодня в реку и акваторию озера Иссык-Куль мы выпускаем 5,5 миллиона мальков форели и сига. Надеюсь, что им дадут возможность набрать вес и вырасти во взрослых особей. Особую благодарность хочу выразить работникам Тонского рыборазводного завода, прилагающим усилия для увеличения численности рыбы в озере Иссык-Куль», — сказал Канатбек Кадыров.

Тонский рыборазводный завод был построен еще в советское время — в 1965 году. Тогда, как рассказал заместитель директора государственного предприятия «Кыргыз балык чарбасы» Эдиль Ниязов, ежегодно из Иссык-Куля в промышленных целях вылавливалось около 13 центнеров рыбы. Это чебак, чебачок, сазан, форель, судак и лещ.

«Сейчас рыбопродуктивность озера сохранилась, но из-за перелова некоторые виды рыб оказались на грани исчезновения, поэтому президент ввел мораторий на ловлю до 2026 года и страна перешла на аквакультуру», — сказал Эдиль Ниязов.

Сейчас здание завода находится в аварийном состоянии. Всюду плесень и осыпается штукатурка, вентиляционные люки, кажется, вот-вот упадут. Министерство чрезвычайных ситуаций дало заключение, что его здание уже не пригодно для эксплуатации, однако в нем по-прежнему продолжают выращивать мальков для Иссык-Куля.

Директор завода Максатбек Абийдеев рассказал, что в 2022 году Корейский институт построил для них новое здание и скоро его введут в эксплуатацию. Кроме того, в 2023 году «Кумтор Голд Компани» выделила 982 тысячи сомов на разработку документации для строительства нового здания инкубационного цеха и рыборазводного питомника. А в феврале текущего года еще 500 тысяч сомов на строительство легкого сооружения (забойки) на месте впадения реки Ак-Терек в озеро Иссык-Куль для сохранения эндемических видов рыбы во время нереста. Департамент рыбопромышленного комплекса уже провел тендер на закупку материалов для строительства. Сооружения будут готовы в апреле-мае 2025 года.

Фото «Кумтор Голд Компани». Директор Тонского рыборазводного завода Максатбек Абийдеев

Завод ежегодно начинает работу незадолго до начала нерестового периода. Сотрудники завода разрабатывают совместно с Академией наук план работ на этот год и примерно в сентябре начинают отлов рыбы для воспроизведения ее потомства, отделяют самок и самцов, и когда рыба готова к нересту, помещают в специальные аппараты для инкубации икру и молоку. Инкубация длится до февраля, после личинки помещают в ванны, откуда в марте — апреле уже мальки отправляются в озеро.

Из ванны их вместе с водой помещают в полиэтиленовые мешки для транспортировки. Мальков сиги лудоги выпускают прямо в озеро, а мальков форели в речку, вода которой впадает в озеро, потому что форель на нерест поднимается в реки.

По словам специалистов, эти два вида рыбы обязательно нужно воспроизводить, а остальным видам достаточно лишь дать возможность спокойно отнереститься. Ну и для сохранения чебака и чебачка из озера специалистами изымается хищный судак. Форель хоть и тоже хищная рыба, но не вредит чебачку и чебаку. Она поедает более мелкую рыбу. Поэтому она для озера безвредна.