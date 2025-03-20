В дни празднования Нооруза милиция будет нести службу в усиленном режиме

В преддверии празднования праздника Нооруз Министерство внутренних дел усиливает меры безопасности. Разработан комплексный план действий, направленный на поддержание правопорядка, включая предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что в Бишкеке 21 марта на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) с 10.00 до 19.00 пройдут праздничные мероприятия в честь Нооруза.

Мероприятия начнутся с театрализованного пролога «Кел, куттуу Ноорузум», где зрители смогут увидеть красочные танцевальные номера и фольклорные элементы, символизирующие пробуждение природы и переход от зимы к весне.

Весь день на площади будут проходить выставки прикладного искусства, игры по национальным видам спорта, праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Все желающие смогут познакомиться с традициями кыргызского народа, посетив юрты «Ордо (кыргыз айылы)».

Праздничные мероприятия пройдут и в разных частях города.