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Общество

В дни празднования Нооруза милиция будет нести службу в усиленном режиме

В преддверии празднования праздника Нооруз Министерство внутренних дел усиливает меры безопасности. Разработан комплексный план действий, направленный на поддержание правопорядка, включая предотвращение дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что в Бишкеке 21 марта на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) с 10.00 до 19.00 пройдут праздничные мероприятия в честь Нооруза. 

Мероприятия начнутся с театрализованного пролога «Кел, куттуу Ноорузум», где зрители смогут увидеть красочные танцевальные номера и фольклорные элементы, символизирующие пробуждение природы и переход от зимы к весне.

Весь день на площади будут проходить выставки прикладного искусства, игры по национальным видам спорта, праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Все желающие смогут познакомиться с традициями кыргызского народа, посетив юрты «Ордо (кыргыз айылы)».

Праздничные мероприятия пройдут и в разных частях города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323401/
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