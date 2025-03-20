В ГИК прокомментировали увеличение стоимости жилья по программе «Мой дом»

В Государственной ипотечной компании прокомментировали увеличение стоимости одного квадратного метра жилья по программе «Мой дом». Соответствующие разъяснения чиновники опубликовали на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что основными причинами подорожания квартир стали:
- рост цен на цемент, металл, древесину, отделочные материалы, инженерные системы (80 процентов продукции импортируется из России) — это увеличивает себестоимость строительства на 50-60 процентов и влияет на рост цен;
- повышение зарплат строителей в среднем на 15-25 процентов, удорожание спецтехники и услуг логистики на 5-10 процентов, а также рост цен на подключение к необходимым коммуникациям на 5-10 процентов;
- влияние инфляции: в Кыргызстане инфляция составляет 6,7 процента, ставка по программе «Мой дом» составляет только 4 процента годовых — это снижает стоимость кредитных средств, однако создает риски для возведения новых объектов.