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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!

Замечательный весенний праздник Нооруз символизирует обновление, пробуждение природы и начало новой жизни. Пусть он принесет в каждый дом благополучие, радость и процветание!

Нооруз — не просто праздник, это символ единства и согласия, объединяющий людей разных национальностей. В этот день мы забываем о разногласиях и обидах, прощаем друг друга и желаем всем мира и добра. Пусть он подарит нам новые силы для созидания!

В этот день принято готовить традиционные блюда, накрывать щедрый стол и приглашать гостей. Пусть ваши дома наполнятся теплом и уютом, а ваши сердца — любовью и добротой! Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Пусть Нооруз станет началом новой главы в вашей жизни, полной ярких событий и свершений! Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, а каждый день приносит вам радость и удовлетворение! Желаем вам мира, добра и благополучия!

От всего сердца коллектив 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323200/
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