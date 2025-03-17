18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.00 — 11-й микрорайон, 24;

13.00-17.00 — 11-й микрорайон, 23;

9.30-17.30 — отрезки улиц Лермонтова, Целиноградской, Салиевой, Ялтинской;

9.30-17.00 — 5-й микрорайон, 63-65, 80-83, 72/1, 73, 79, отрезки улицы Матросова от Карасаева до Медерова;

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Куу, Ак-Шыйрак, Ак-Кайын, Азамат, Бадахшан, Ак-Марал, Абаданова, Береке, Улар, Даван, Жылга-Сай);

9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Уметалиева, Турусбекова, Манасчи Сагынбая, улица Тыныстанова, 16, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Чортекова, Южная магистраль), «Тынчтык» (улица Чыныбаева), отрезок улицы Алыкулова, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Алманбет, Анар, Манасчы, Тоштук);

9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш-1 — Балбан-Таймаш-5, Балбан-Таймаш-12), отрезки улиц Лумумбы, Талды-Суйской, Кустанайской, Волковой, «Военный городок».

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кой-Таш, Васильевка (улица Верхняя), Карла Маркса (улица Веселая, павильон);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу;

9.00-16.30 — Кара-Балта (улица Пушкина);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Шабдан (кошара), Жаны-Жол (улица Центральная), город Орловка (улица Ленина);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Люксембург (улицы Ваккера, Ленина, Энгельса, Западная, Центральная, Советская);

9.00-18.00 — село Интернациональное (улицы Молодежная, Лермонтова);

13.00-17.00 — Кант;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ломоносова, Фрунзе, кислородный цех), Александровка (улица Восточная), Ак-Суу (улицы Чернышова, Чкалова, Энгельса), Кыз-Моло (улицы Западная, Грибанова);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Мельничная, Линейная, Труда, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, Северная, Степная, Индустриальная, Правды, Спортивная, Белинского, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Карагачевая, Советская, Железнодорожная, Новая, Ключевая, Молодежная, Калинина, переулки Новый, Карагачевый, Железнодорожный), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Первомайская, Комсомольская, Кирова, Шевченко, Северная, Крупской, Фрунзе, Пионерская, Степная, Проектируемая, Колхозная, Школьная, Горького, тупики Комсомольский, Шевченко, Школьный), Кол-Тор, жилмассив «Ак-Ордо»;

9.30-17.00 — села Учкун (улицы Осмонбека, Пионерская, Береговая, Акатай), Манас (улицы Дружбы, Радиоцентральная, Проектируемая, Пушкина, Заводская, Средняя, Мира, Черемушки, Школьная, Широкая);

11.00-15.00 — село Лесное (улицы Центральная, Проектная, Восточная);

14.00-17.00 — село Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Ровное (кошары), Эркин-Сай (улицы Толокула Молдо, Токтогула), Тельман (улица Эгембердиева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Дон-Арык (улица Жантай), город Токмак (улицы Нижне-Луговая, Ленина, Шамсинская, Пионерская, Амбулаторная, 52).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область