Рост цен. Какие продукты подорожали за неделю в Кыргызстане, Казахстане и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг цен на основные продукты питания в ряде зарубежных стран. Исследование охватило хлебопродукты, картофель, овощи и бахчевые, плоды и ягоды, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие товары, сообщила пресс-служба ведомства.

Мониторинг проводили в России, Казахстане и Кыргызстане на прошлой неделе.

В Кыргызской Республике зафиксирован рост цен на:

сливочное масло — на 0,2 процента;

говядину — на 1,2 процента;

баранину — на 0,3 процента;

картофель — на 0,8 процента;

морковь — на 0,5 процента.

При этом снизилась стоимость лука на 4,1 процента.

В Республике Казахстан отмечен рост цен на:

яйца — на 0,2 процента;

картофель — на 0,2 процента;

говядину — на 0,1 процента.

Снизилась стоимость пшеничной муки первого сорта на 4,8 процента.

В Российской Федерации за прошедшую неделю подорожали:

молоко пастеризованное — на 0,2 процента;

макаронные изделия — на 0,2 процента;

морковь — на 0,6 процента;

лук — на 0,6 процента.

Отмечено снижение цены на пшеничную муку первого сорта на 1,5 процента.