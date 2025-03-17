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Общество

Рост цен. Какие продукты подорожали за неделю в Кыргызстане, Казахстане и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг цен на основные продукты питания в ряде зарубежных стран. Исследование охватило хлебопродукты, картофель, овощи и бахчевые, плоды и ягоды, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие товары, сообщила пресс-служба ведомства.

Мониторинг проводили в России, Казахстане и Кыргызстане на прошлой неделе.

В Кыргызской Республике зафиксирован рост цен на:

  • сливочное масло — на 0,2 процента;
  • говядину — на 1,2 процента;
  • баранину — на 0,3 процента;
  • картофель — на 0,8 процента;
  • морковь — на 0,5 процента.

При этом снизилась стоимость лука на 4,1 процента.

В Республике Казахстан отмечен рост цен на:

  • яйца — на 0,2 процента;
  • картофель — на 0,2 процента;
  • говядину — на 0,1 процента.

Снизилась стоимость пшеничной муки первого сорта на 4,8 процента.

В Российской Федерации за прошедшую неделю подорожали:

  • молоко пастеризованное — на 0,2 процента;
  • макаронные изделия — на 0,2 процента;
  • морковь — на 0,6 процента;
  • лук — на 0,6 процента.

Отмечено снижение цены на пшеничную муку первого сорта на 1,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323047/
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