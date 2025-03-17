Рост цен. Какие продукты подорожали за неделю в Кыргызстане, Казахстане и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело мониторинг цен на основные продукты питания в ряде зарубежных стран. Исследование охватило хлебопродукты, картофель, овощи и бахчевые, плоды и ягоды, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие товары, сообщила пресс-служба ведомства.
Мониторинг проводили в России, Казахстане и Кыргызстане на прошлой неделе.
В Кыргызской Республике зафиксирован рост цен на:
- сливочное масло — на 0,2 процента;
- говядину — на 1,2 процента;
- баранину — на 0,3 процента;
- картофель — на 0,8 процента;
- морковь — на 0,5 процента.
При этом снизилась стоимость лука на 4,1 процента.
В Республике Казахстан отмечен рост цен на:
- яйца — на 0,2 процента;
- картофель — на 0,2 процента;
- говядину — на 0,1 процента.
Снизилась стоимость пшеничной муки первого сорта на 4,8 процента.
В Российской Федерации за прошедшую неделю подорожали:
- молоко пастеризованное — на 0,2 процента;
- макаронные изделия — на 0,2 процента;
- морковь — на 0,6 процента;
- лук — на 0,6 процента.
Отмечено снижение цены на пшеничную муку первого сорта на 1,5 процента.